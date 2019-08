Al Fittipaldi fischio d’inizio fissato alle ore 16

FRANCAVILLA – Dopo tante amichevoli, comincia ufficialmente domani pomeriggio la stagione del Francavilla. Infatti va in scena tra le mura amiche dello stadio «Fittipaldi», il turno preliminare della coppa Italia di Serie D tra i sinnici ed i corregionali del Grumentum Val D’Agri, neo promosso tra i dilettanti. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16. Un match importante per il Francavilla, che vuole a tutti i costi superare il turno, per portare entusiasmo in tutto l’ambiente in vista poi dell’inizio del campionato, fissato per il 1 settembre. «E’ un test importante che arriva prima di iniziare la stagione –ha dichiarato il tecnico Ranko Lazic-, sicuramente anche le gare che abbiamo disputato nel precampionato sono state importanti.

Affrontiamo una squadra di pari categoria, dove entrambi cercheremo di passare il turno. E’ ancora calcio d’agosto, ma vedremo cosa ne uscirà fuori. C’è grande curiosità, per capire a che punto siamo dopo un mese circa di preparazione, -ha spiegato l’esperto tecnico serbo del Francavilla- sia a livello tecnico che tattico, e poi ci darà delle indicazioni importanti in vista –ha concluso mister Lazic- dell’inizio del campionato». Tra gli ex che vestono la maglia del Grumentum, De Gol, Pellegrini e Matinata. La direzione arbitrale è affidata al signor Alessio De Vincentis della sezione di Taranto, coadiuvato dagli assistenti Roberto Nardi e Antonio Conte entrambi della sezione di Taranto. Probabile formazione: Caruso, Benivegna, Farinola, Grandis M., D’Orsi, Avella, De Marco, Petruccetti, Maggio (Maione), Monaco, Grandis T. All. Lazic.

Rocco Sole