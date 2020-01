Send by email

Il carburante agricolo agevolato agli agricoltori avverrà su un nuovo modello, il cosiddetto libretto

In relazione alle richieste di chiarimenti sulla modalità di concessione del carburante agricolo agevolato per l’anno 2020, il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali comunica che le procedure, la tempistica di richiesta e la modulistica sono sostanzialmente le medesime dell’anno 2019. Unica novità – che sta generando ingiustificati allarmismi sulla tempistica delle concessioni – è che, in vista della imminente informatizzazione attraverso il SIA-RB dell’iter procedurale, il rilascio delle autorizzazioni di prelievo del carburante agricolo agevolato agli agricoltori avverrà su un nuovo modello, il cosiddetto libretto, la cui elaborazione è di esclusiva competenza degli Uffici regionali.

Il rilascio di tale modello, successivamente ai controlli obbligatori sui requisiti dichiarati, avverrà contestualmente alla richiesta o comunque entro pochi giorni dalla domanda. I modelli necessari sono pubblicati sia sul sito della Regione Basilicata che sul portale SIA-RB. Tutto il personale regionale abilitato alla gestione delle pratiche di carburante agricolo, in raccordo con i Centri di Assistenza Agricola, è a disposizione per un veloce disbrigo delle domande.