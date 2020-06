Send by email

La firma della convenzione si avrà il prossimo 16 giugno

Si avrà presto a Matera la sede distaccata della Scuola nazionale di Cinema, come Dipartimento dedicato a cinema,produzione audiovisiva e dei nuovi media con particolare riguardo alla regia-filmaking, alla recitazione e ai processi di produzione innovativi. La firma della convenzione si avrà il 16 giugno 2020, da comunicazione arrivata al Sindaco di Matera De Ruggieri da parte del Presidente della Fondazione del Centro Sperimentale di Cinematografia Felice Laudadio, per ratificare in quel giorno l’inizio del progetto.



La collaborazione che porterà alla nascita della scuola cinematografica materana si avrà tra il Comune di Matera, la Regione Basilicata e il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Si prevede che i bandi partano dal 2021 e sarà la sede dell’Unibas di Matera ad ospitare la sezione distaccata del Centro di Roma. Quella materana sarà la sesta sede distaccata in Italia e la scuola sarà modellata nel solco del centro sperimentale delle origini – nel 1935 a Cinecittà – con la possibilità di diventare attori, doppiatori efilmakers.

Silvia Silvestri