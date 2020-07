L'intervento si è reso difficile dalla presenza di numerose abitazioni sparse nell'area

I Vigili del fuoco di Potenza, nel primo pomeriggio di oggi sono intervenuti a Vaglio di Basilicata per un incendio di vaste dimensioni all'interno di un bosco dove sono andati in fumo sterpaglie alberi di alto fusto. I Vigili del fuoco, arrivati sul posto nei pressi della strada Statale 7, si sono trovati di fronte un vasto incendio.

L'intervento si è reso difficile dalla presenza di numerose abitazioni sparse da non poter raggiungere contemporaneamente la zona interessata dalle fiamme. A lavoro diverse squadre terrestri ed anche un elicottero, per effettuare dei lanci di acqua mirati senza mettere in pericolo la popolazione, operatori ed abitazioni. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa, quattro fuoristrada ed un'autobotte per un totale di undici unità.