A lavoro due elicotteri con diversi lanci e sette unità dei Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Potenza sono intervenuti in contrada Monte a Venosa per un incendio di bosco, prevalentemente querceto. Sono arrivati sul posto gli uomini della sede di Palazzo San Gervasio e di Potenza dei Vigili del fuoco in sette unità con tre mezzi. Tra questi anche il direttore operazioni di spegnimento.

Per estinguere l’incendio è stato necessario il supporto di due elicotteri, di cui uno pesante in grado di sganciare fino a 9 mila litri. Diversi sono stati i lanci di estinguenti effettuati. Hanno collaborato con i Vigili del Fuoco anche le associazioni di volontari di Protezione Civile. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Venosa. L’incendio è stato domato intorno alle ore 18.00 comprese le operazioni di bonifica.