Il Ragazzo era stato ricoverato in rianimazione all'ospedale di Potenza in gravi condizioni

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale di oggi nei pressi della Potenza -Melfi. Nella serata è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Carlo” di Potenza il figlio 19enne della dottoressa 58enne deceduta subito dopo l'incidente. Il ragazzo che era stato ricoverato in condizione gravissime era alla guida della Fiat 16, che per cause in fase di accertamento è finita fuori strada questa mattina.

Ricordiamo che erano state coinvolti anche un furgone insieme ad un'altra auto, con i conducenti che non hanno subito gravi conseguenze. Inizia dunque in malo modo questo 2021 che fa registrare già due vittime della strada sul territorio lucano.