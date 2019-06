Attivo un nuovo punto cliente di servizio Inps nel comune di Latronico

Un’iniziativa a costo zero per il Comune per accedere ai servizi INPS

E’ prevista per domani, 4 giugno 2019 alle ore 11:00, l’inaugurazione di un punto cliente di servizio INPS all’interno della sede comunale di Latronico. Alla cerimonia interverranno, oltre al Sindaco Fausto De Maria, il Direttore regionale dell’Inps di Basilicata, dr.ssa Maria Giovanna De Vivo, il suo vicario, dr. Vito Antonio Latela, il Direttore provinciale di Potenza, dr. Tommaso Chimenti, e il direttore dell’Agenzia di Lagonegro, dr. Domenico Cirigliano e Domenico Senzatela, Presidente uscente del Comitato regionale INPS per la Basilicata. “Un’iniziativa a costo zero per il Comune – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Franca Gesualdi – che consentirà ai residenti nel Comune di Latronico ed a quelli dei Comuni limitrofi di accedere ad alcuni servizi INPS evitando di recarsi alla sede provinciale di Potenza o all’Agenzia di Lagonegro”. Lo sportello sarà aperto il lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, e anche di pomeriggio nella giornata di martedì. Presso il PCS di Latronico saranno garantiti il rilascio dell’Estratto contributivo, informazioni su pagamenti prestazioni, accesso ad archivi informativi, Certificazione Unica (pensioni e prestazioni a sostegno del reddito), emissione dell’OBIS-M, istanza di prenotazioni appuntamenti presso le Sedi INPS.