Inaugurato il macro attrattore “Parco delle Stelle”

Dovrebbe garantire una cinquantina di unità lavorative puntando alle 30.000 presenze all’anno

E' stato inaugurato sabato 15 giugno il “Parco delle Stelle”, il macro attrattore di Trecchina nella Valle del Noce, che rimarrà aperto tutti i giorni per tutta l’estate, sino al 15 di settembre. Un attrattore turistico di ultima generazione, realizzato in località Monte Serra Pollino, ad un’altezza di 1030 metri sul livello del mare, in una cornice naturale mozzafiato da cui è possibile godere di un panorama straordinario a strapiombo sulla costa terrazzata di Maratea e del Golfo di Policastro. Nei due giorni di apertura sono stati circa 3.000 le presenze di visitatori registrate dai gestori della struttura, in gran stramaggioranza della zona, ma anche dalla vicina Campania.

Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 19 e con particolari pacchetti in promozione per tutto il mese di giugno, che prevedono un costo del biglietto di soli 15 euro per gli adulti, dimezzato in caso di bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, e l’ingresso completamente gratuito per quelli al di sotto dei 5 anni, che verranno accolti e coinvolti nei giochi di animazione e nelle attività ludo-didattiche. Dovrebbero essere impiegate una cinquantina di unità lavorative, con preferenza per i giovani del posto. L'obiettivo è quello di puntare su delle offerte turistiche tali da poter raggiungere le 30.000 presenze all’anno. L'attrazione principale è rappresentata dal Big Bang, ovvero una grande altalena con otto posti che grazie a un braccio rotante di diciotto metri raggiunge altezze da brivido, con panorama mozzafiato. Non mancano poi le attrazioni per i più piccoli con degli scivoli ed una pista con delle ciambelle gonfiabili.

Claudio Sole