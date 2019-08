Auto in fiamme sull'A2 tra Lagonegro e Padula

Alla guida un uomo, uscito dall’auto illeso, che si è incendiata per cause in corso di accertamento

Paura lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 122 tra gli svincoli di Lagonegro e Padula - Buonabitacolo per un auto che improvvisamente ha preso fuoco. Una Peugeot 208 con alla guida un uomo, uscito dall’auto illeso, si è incendiata per cause in corso di accertamento.

Le fiamme, che hanno distrutto il veicolo, fortunatamente non hanno provocato danni alle persone, visto che in transito c'erano anche altre autovetture. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che hanno evitato danni maggiori nella vegetazione circostante. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Lagonegro e il personale dell'Anas.