Il cane: consigli e dimostrazioni pratiche

Evento dimostrativo al centro cinofilo HundHaus ad Alianello di Sotto

E’ questo il titolo dell’evento che si terrà domani domenica 28 aprile presso il centro cinofilo HundHaus ad Alianello di Sotto (nei pressi di San Brancato). L’iniziativa vuol costituire un primo appuntamento aperto a proprietari di cani, amanti ed esperti cinofili o semplici curiosi che vogliano conoscere ed approfondire il discorso “cane” a 360°.

Interverranno infatti due educatori cinofili ENCI, Salvatore Lucca e Maria Teresa Lamboglia che illustreranno l’importanza di un corretto rapporto uomo-cane, daranno consigli su quali siano le scelte più appropriate rispetto al proprio stile di vita e su quali comportamenti adottare in situazioni che si potrebbero verificare quotidianamente. Interverrà poi il vigile del fuoco Giacomo Mazzilli con al seguito uno splendido esemplare di Border collie arruolato nel 115 specializzato nella ricerca di persone in corso di calamità naturali: sarà bello e stimolante notare come questo cane da lavoro sia a nostra completa disposizione vivendo un ruolo tanto importante come se fosse un gioco.

Infine il medico veterinario dottoressa Francesca Tornese avrà il compito di illustrare quali siano le cure essenziali e necessarie da mettere in conto nel momento in cui si decide di prendere un cane: da un corretto protocollo vaccinale ai trattamenti antiparassitari, dall’applicazione del microchip alla gestione quotidiana di esigenze primarie quali acqua e cibo. Scopo dell’iniziativa vuole essere quello di diffondere maggiore cultura e consapevolezza nell’ambito cinofilo affinché si prenda un cane in maniera seria dopo l’assunzione di determinate responsabilità. Vi aspettiamo domenica 28 aprile alle ore 17:00 presso il centro cinofilo HundHaus accompagnati o meno dei vostri amici a quattro zampe. Per info tel. 3493500592