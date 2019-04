Frana di Viggianello, parla il sindaco Antonio Rizzo

Cinque smottamenti in due anni. Il territorio è sicuramente a rischio idrogeologico

Il primo movimento franoso del 2019 da annotare è quello del 13 gennaio scorso, verificatosi nella zona Galdo di Lauria. All’incirca un mese dopo, l’11 febbraio scorso, la strada statale 653 “Sinnica” veniva chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al chilometro 50,700, nel territorio comunale di Senise, a causa della riattivazione di un preesistente movimento franoso. Poi lo smottamento di Pomarico in provincia di Matera. A due mesi e oltre dal movimento franoso della sinnica, si registra un ulteriore smottamento del terreno questa volta a Viggianello, in provincia di Potenza. La frana, verificatasi sulla strada comunale, al chilometro 0,600, in località “Gallizzi” e “Santoianni”, non ha creato forti allarmismi; da tempo la zona è sottoposta a monitoraggio continuo. Nell’evento pare che i tecnici, trovandosi sul posto, siano riusciti a bloccare accessi grazie a segnalazioni di cittadini e all’intervento di dipendenti comunali. Al momento tutti i servizi, acqua, metano, pubblica illuminazione, corrente elettrica sono comunque garantiti.

Non è la prima volta che a Viggianello si verificano eventi di questo genere. Va ricordato quello verificatosi in località Fiumara, tra la Sp 34 e la comunale sottostante. Un evento franoso che costrinse la civica amministrazione a disporre la chiusura di metà carreggiata del tratto stradale comunale e il divieto di transito ai mezzi pesanti. Arteria importante per l’accesso a Viggianello per cittadini, visitatori e trasporto di prodotti della San Benedetto.

Viggianello a rischio smottamento? “Sì, possiamo dire che Viggianello è a rischio smottamento – precisa Antonio Rizzo, sindaco di Viggianello, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – anche perché negli ultimi due anni il nostro territorio è stato sottoposto a ben cinque episodi. Questo è quello più grave perché più pericoloso. Se non fossimo stati sul luogo al momento dello smottamento ora invece di raccontare un dramma avremmo descritto una tragedia”.

Ora però il territorio aspetta risposte rapide e concrete per risolvere il problema. “Certo adesso – sottolinea Antonio Rizzo– bisogna pensare a mettere in sicurezza la zona. Un intervento non semplice da fare perché trattasi di uno smottamento importante. Il primo steep è previsto per venerdì quando, speriamo, arrivi dagli uffici regionali, protezione del suolo e protezione civile, la relazione tecnica da inoltrare al dirigente delle infrastrutture in modo da garantire i primi fondi e avere una indicazione geologica sul terreno interessato. Il 21 aprile scorso, abbiamo chiesto alla regione dei fondi per le prime necessità”.

Viggianello ora ha bisogno di una progettualità ad ampio respiro su un territorio in sofferenza da parecchi anni. “Sicuramente – continua Antonio Rizzo – il territorio ha bisogno di una attenzione continua, un monitoraggio generale. Da tempo come amministrazione rileviamo tutte le situazioni critiche del nostro comprensorio e contemporaneamente comunichiamo gli esiti ai dipartimenti regionali competenti. Di fronte all’ennesimo evento sicuramente bisogna fare un passo in avanti: la costituzione di un tavolo tecnico ampio composta da tecnici e sindaci dei territori interessati coinvolgendo anche la prefettura”. Il rischio idrogeologico è da tempo una priorità per la Basilicata. Il CNR insieme con l’istituto per l’inquinamento atmosferico di Montelibretti in provincia di Roma e il dipartimento ambiente ed energia della regione Basilicata, in sette anni di intenso lavoro, hanno realizzato un inventario, comune per comune, dei fenomeni franosi che si verificano in Basilicata. Ne sono stati registrati oltre ottomila. Proprio da questo dato bisogna partire per realizzare un progetto di intervento complessivo e organico.

Oreste Roberto Lanza