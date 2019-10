Turisti americani in vista a RB Ride, la giostra panoramica del Pollino

Sono 15 ospiti benefattori del Museo Maxxi di Roma, appassionati di arte contemporanea

Dall’America a San Severino Lucano per ammirare, provare e apprezzare RB Ride la giostra panoramica di Karsten Holler. 15 ospiti benefattori Americani del Museo Maxxi di Roma, Associazione "American Friends of Maxxi" interessati di arte contemporanea sono saliti su Timpa della Guardia, qui dopo aver ammirato l’opera di arte contemporanea hanno fatto il lento giro panoramico sulla giostra e sono rimasti molto soddisfatti.

E se gli ospiti hanno espresso parole di apprezzamento per quanto hanno potuto ammirare in termini di arte e di paesaggio , parole di soddisfazione e di vanto per la visita di ospiti così importanti ha espresso il sindaco di San Severino Lucano Franco Fiore: “è per noi un onore avere sul nostro territorio ospiti come quelli appena venuti, persone esperte di arte che apprezzano quanto abbiamo, lo dico con una punta di orgoglio e da primo cittadino del comune che ospita una delle tre opere d’arte realizzate da Artepollino, auspichiamo che questa sia la prima di una lunga serie di improvvisate come quella di oggi”.