Policoro, sbarcati nella notte una sessantina di profughi

Carabinieri, Polizia e personale sanitario, a lavoro per l'identificazione

Sono stati trovati sulle coste di Policoro nei pressi del centro WWF questa mattina presto una sessantina circa di profughi, in maggioranza pakistani ed eritrei, che sarebbero sbarcati nella notte. Immediatamente Carabinieri, Polizia e personale sanitario, si sono messi a lavoro per l'identificazione ed evitare così l'allontanamento non controllato. Adesso bisogna capire dove e come verranno sistemati per un alloggio sicuro ed igienico sanitario a norma.