Gli agricoltori del metapontino in corteo di protesta

Questa mattina centinai di mezzi agricoli per protestare sui prezzi del comparto

"La frutta è arrivata ai minimi storici non si può piu' andare avanti così". E' questo il grido d'allarme degli agricoltori del metapontino che questa mattina in corteo con centinai di mezzi agricoli si sono riuniti in una lunga manifestazione da Montalbano Jonico hanno percorso la strada provinciale è raggiunto Scanzano Jonico. Convocati dal comitato Agricoltori riuniti del Metapontino hanno manifestato le difficoltà del settore sul mercato che mettono a rischio le imprese.

Al loro fianco i sindaci della zona, il Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e diversi esponenti del settore. I coltivatori chiedono alla regione di portare le loro richieste davanti al Governo Nazionale. Ad aggiungere la crisi anche la grandinata degli ultimi mesi che ha aggravato la situazione con danni stimati per oltre dieci milioni di euro.