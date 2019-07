Dal 13 luglio al mare di Scanzano Jonico con le carrozzine "Job"

Saranno messe a disposizione gratuitamente tutti i giorni ai disabili

"Anche il comune della piccola cittadina di Scanzano Jonico offrirà l’opportunità, per tutti coloro affetti da disabilità, di godere dei benefici del mare grazie all’utilizzo di carrozzelle “JOB”, messe a disposizione dei bagnanti presso un’apposita struttura collocata al Lido Torre. In tal modo, - spiega una nota dell'Amministrazione comunale - le persone diversamente abili potranno usufruire della spiaggia più comodamente e con maggiore sicurezza. Le sedie saranno a disposizione gratuitamente tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00.

L’Amministrazione Comunale è lieta di presentare e dare il via a questo esclusivo servizio all’intera cittadinanza sabato 13 luglio, al fine di far conoscere e toccare con mano le possibilità garantite dalle carrozzelle “JOB”. L’Assessore alle politiche sociali Rosanna Sisto si è impegnata in prima persona, dopo un attento esame dei bisogni del territorio e una spiccata sensibilità che accomuna l’intera Amministrazione, per la realizzazione di questo progetto. In merito ha rilasciato queste parole: "Sono davvero orgogliosa del risultato ottenuto e di quanta stima mi è stata data sia da parte dell’Amministrazione tutta sia dai miei concittadini. Sono altrettanto felice di aver insieme portato anche sulle spiagge di Scanzano un “mezzo” che riesce a non privare nessuno di quanto di più bello qui abbiamo:il nostro amato mare!. L’Amministrazione comunale è certa del riscontro positivo da parte dell’intera comunità e soprattutto della soddisfazione e della gioia che porterà nei cuori di chi è diversamente abile".