L'Associazione Z.E.P.A. di Nova Siri continua il suo lavoro sul territorio

Trentacinque unità attive in pieno regime di volontariato

L'Associazione Guardia Nazionale Z.E.P.A. con sede a Nova Siri scalo, che ha come presidente Francesco Violante, conta ad oggi 35 volontari iscritti, i quali hanno effettuato corsi e sostenuto visite mediche. Sono attivi sul territorio in pieno regime di volontariato, con un lavoro incessante che dal 2016, anno di costituzione, portano avanti con impegno e professionalità. Oltre alle tante attività che attualmente svolge essendo iscritta nei settori Civile e Sociale albo Regione Basilicata, quest'anno ha ottenuto ulteriori compiti di Protezione Civile per la collaborazione alla campagna antincendio 2019 della Regione Basilicata per l’avvistamento di incendi boschivi con pattugliamento e verifica delle segnalazioni, grazie alla disponibilità e all'impegno dei volontari dell’associazione.

É iscritta nel registro regionale della regione Basilicata nei settori “Civile e Sociale” e nel registro regionale di Protezione Civile . Gli ambiti in cui opera l’associazione e l'oggetto sociale della stessa, sono molteplici tenendo peró distinte le attività in ambito di Protezione Civile che vengono svolte in linea con la circolare del Ministero degli Interni. Dispone di un fuoristrada e di un autovettura di proprietà, con la possibilità di disporre anche di altri mezzi da utilizzare in rete di affiliazione. È affiliata alla Federazione Cooper della Toscana, con visibilitá in altre regioni. Presso la sede sita in via Pietro Nenni, al civico n.26, è stato aperto anche il nucleo di guardie ecozoofile in stretta collaborazione con l’associazione Ranger della Sicilia, che si occuperà appena in possesso delle dovute autorizzazioni prefettizie di Ambiente, dell’abbandono e maltrattamento degli animali. Attualmente viene svolto il lavoro di A.I.B. con il Dipartimento di Protezione Civile della Basilicata. In regime di convenzione con i comuni di Montegiordano e Nova Siri, dove i volontari hanno giurato come guardie comunali.

Claudio Sole