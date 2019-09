Grande successo per la IX edizione del Concorso Nazionale di organetto

Marconia. Sono stati 12 i concorrenti. Quattro i vincitori. Soddisfazione del presidente Luigi Di Santo

La IX edizione della gara interregionale dell’organetto svoltasi a Marconia, frazione di Pisticci, provincia di Matera è stata un successo. Piazza Elettra gremita per ascoltare i suoni proveniente dall’organetto, chiamato “armonica, l’urgaette, l’arionette, u sunette”. Gara composta da dodici concorrenti divisi in quattro categorie per la vittoria finale. Dai quattro vincitori, ognuno per ogni categoria, la giuria ha scelto i vincitori dei due trofei: uno per l’organetto due bassi e l’altro per l’organetto quattro bassi, una fisarmonica diatonica.

Per regolamento i due trofei sono stati attribuiti alla competenza della giuria. Per l’edizione 2019 è stato assegnato anche un trofeo rosa, scelto insieme all’associazione OFM, organizzatrice dell’evento e il comitato feste Madonna delle Grazie, assegnato a Copetti Lucrezia.I quattro vincitori di categoria sono stati: Percoco Luigi, per la categoria A (organetto due bassi); Copetti Lucrecia e Ielpo Giovanni, categoria C, un organetto quattro bassi e uno due bassi; categoria D, organetto due bassi, Potenza Marco e Categoria E Tursone Leonardo. Soddisfazione per gli organizzatori dell’evento, in particolare il presidente dell’associazione organetto e fisarmonica del metapontino, Luigi Di Santo che all’ edizione 2019, attesa da molti, ha dato una connotazione itinerante. “Capire cosa eravamo per stabilire cosa saremo – ha sottolineato Luigi Di Santo, presidente dell’associazione organetto e fisarmonica del metapontino, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione -questo è il motto che accompagna tutti i nostri eventi. Il recupero della eredità e dei valori del passato prende forma attraverso la storia e la cultura dei padri, solo con la comprensione di questa enorme ricchezza si può trasmettere significato alle generazioni future. Anche per questa edizione siamo riusciti nell’intento”.

Oreste Roberto Lanza