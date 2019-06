A Matera il bonus per acquisto di e-bike ora è realtà

La giunta comunale ha approvato la delibera di attuazione per l'assegnazione di contributi

L'Italia è il primo produttore europeo di e-Bike con 2,33 milioni di biciclette, ma nonostante l'83% degli italiani viva a meno di 30 minuti dal luogo di lavoro, solo il 4% usa le due ruote per recarsi al lavoro. Da qui, l'idea fortunatamente sempre più diffusa di investire nel settore con degli incentivi, al fine di ampliare la platea di utilizzatori di biciclette ed e-bike e aumentare gli spostamenti 'green' casa – lavoro. La giunta comunale di Matera ha approvato la delibera di attuazione per l'assegnazione di contributi all'acquisto di biciclette con pedalata assistita. La delibera contiene gli indirizzi che dovranno essere recepiti dal bando di gara che sarà pubblicato nelle prossime settimane e a cui sarà data massima diffusione. Il contributo erogato non potrà essere, in ogni caso, inferiore a 300 e non superiore a 500 euro e non potrà essere cumulabile con altri incentivi pubblici per finanziare l'acquisto dello stesso bene. 250mila euro la somma a disposizione per gli incentivi che copriranno il 30% del valore di acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica. Il criterio per l'assegnazione del bonus sarà quello cronologico di arrivo delle istanze. Vi potranno accedere, i residenti a Matera, maggiorenni, (massimo due per nucleo familiare), che dispongono di un codice Iban attivo alla data di invio della richiesta. I beneficiari dell'incentivo dovranno impegnarsi a detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno due anni, a partire dalla data di liquidazione del contributo. In caso di smarrimento o furto della bicicletta dovranno, inoltre, entro 15 giorni, fornire al Comune copia della denuncia presentata alle autorità competenti. "Sono estremamente soddisfatto – dichiara l'assessore alla mobilità, Angelo Montemurro – per l'approvazione di questa delibera che rientra nel programma di dell'incentivazione dei mezzi di trasporto alternativi all'uso dell'auto privata da parte dei residenti. L'aumento esponenziale delle presenze turistiche rende necessario adottare comportamenti e stili di vita nuovi che inevitabilmente portano nella direzione della progressiva chiusura del centro storico al transito dei veicoli privati. Dopo l'incentivo all'utilizzo dei bus urbani attraverso lo strumento del passaporto 2019, il bonus all'acquisto delle e-bike rientra nel percorso virtuoso della città verso il raggiungimento di standard accettabili di mobilità sostenibile". I bonus saranno erogati solo per l'acquisto di biciclette con pedalata assistita con caratteristiche tecniche conformi a quanto previsto dal "Nuovo codice della strada" (art.50 D.lgs 30/04/1992). Non saranno concessi incentivi per l'acquisto di bici tradizionali. La graduatoria dei soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti di ammissione all'incentivo ma esclusi dal beneficio per carenza dei fondi, potrà essere utilizzata nel caso in cui si verifichino economie di gestione nel corso della procedura o in caso di ulteriori disponibilità finanziarie. A Matera usare la bicicletta elettrica non sarà solo salutare, proficuo per l'ambiente e divertente ma presto anche conveniente.

Silvia Silvestri