L’Ambasciatore del Giappone, Keiichi Katakami, in visita a Matera

Possibili forme di collaborazione tra il Paese del Sol Levante e la città dei Sassi

Il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, e l’Assessore alla Cultura, Giampaolo D’Andrea, hanno ricevuto al Comune ieri l’Ambasciatore del Giappone in Italia, Keiichi Katakami. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi legati alle possibili forme di collaborazione tra il Paese del Sol Levante e la città. Cultura, innovazione e progetti di sviluppo al centro del colloquio. Il Sindaco De Ruggieri ha illustrato i programmi di investimento più significativi che il governo cittadino ha messo in campo per rendere Matera un centro di riferimento nel settore delle nuove tecnologie digitali e di produzione culturale. “L’hub digitale di San Rocco, la Casa delle tecnologie emergenti finanziata dal Mise, i parchi tematici della storia dell’uomo e la sede distaccata del centro sperimentale di cinematografia di Roma, costituiscono – ha spiegato De Ruggieri – insieme alla scuola di alta formazione per il restauro, le leve per lo sviluppo futuro della città. In questi settori la collaborazione con il Giappone può diventare strategica per rendere ancora più corpose le alleanze che il Comune sta tessendo”. L’Ambasciatore del Giappone, accompagnato dalla responsabile dell’ufficio stampa, Kanae Seino, e da Alberto Giordano, per la Fondazione Matera-Basilicata, ha accolto con favore la proposta di collaborazione che potrà essere sviluppata in una delle prossime visite a Matera. Dopo la visita al Comune, Katakami si è recato nella sede della Fondazione per proseguire i colloqui istituzionali nella città in relazione ai numerosi progetti di collaborazione in corso. In particolare, l’ambasciatore ha incontrato il direttore generale, Paolo Verri, la manager culturale, Ariane Bieou, e la manager Sviluppo e relazioni, Rossella Tarantino. Nel corso dell’incontro si è fatto il punto sullo svolgimento dei progetti culturali in corso come le istallazioni dell’artista giapponese Takashi Kuribayashi, il concerto del fisarmonicista Coba, e il Passport program. Durante il colloquio, svoltosi nella sede della Fondazione, in via La Vista, si è parlato anche della prossima visita del chairman di Eu Japan Fest, organizzazione non governativa giapponese di cui fanno parte le più importanti imprese private del Sol Levante, che si svolgerà dal 3 al 7 luglio. “Siamo molto felici di questa collaborazione fra il Giappone e Matera 2019 – ha detto il direttore Paolo Verri – e ho proposto all’ambasciatore di organizzare un incontro nella sede dell’Ambasciata a Roma fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 per tirare un bilancio relativo alla parte del programma culturale costruita insieme”.