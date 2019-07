La produzione nella Capitale europea della Cultura 2019

Cominceranno nella seconda metà di agosto - e dovrebbero durare circa un mese - le riprese a Matera (Capitale europea della Cultura 2019) del nuovo episodio della saga di 007 James Bond, interpretato da Daniel Craig che si muoverà tra i rioni Sassi e il Parco delle Chiese rupestri (Patrimonio mondiale dell'Unesco dal 1993).

La produzione, nel corso dell'estate, si sposterà per alcuni giorni anche nella vicina Puglia, a Gravina in Puglia (Bari), e sulla costa lucana tirrenica di Maratea (Potenza): l'uscita mondiale è prevista per il mese di aprile 2020.