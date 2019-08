Matera, consegnati questa mattina 32 alloggi di edilizia residenziale pubblica

Sono stati realizzati in zona Borgo La Martella 32 alloggi da parte dell'Ater

I 32 alloggi di edilizia sovvenzionata nel Borgo La Martella a Matera sono stati ultimati e sono stati consegnati ai legittimi assegnatari questa mattina alle ore 10:30 dal Amministratore dell'Ater, alla presenza dell'attuale sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri e di Piergiorgio Quarto Presidente regionale della terza commissione per le Attività produttive territorio e ambiente e Componente della quarta commissione per le Politiche Sociali. Un obiettivo importantissimo considerate le svariate problematiche di natura legale che l'intervento costruttivo ha comportato a causa della risoluzione del contratto di appalto con la prima impresa appaltatrice nel lontano 2007 e del fallimento di una seconda impresa nel 2014. Rilevanti sono state le difficoltà tecniche incontrate nel corso della ripresa dei lavori che hanno interessato un lotto fermo e abbandonato di ben 6.000 mq, dimensioni tipiche quasi di un intero quartiere.

In tempi di facili promesse e di fake-news, si dà seguito agli impegni presi e si mettono in campo risultati concreti, frutto di impegno e determinazione, che possono riportare a valore aree abbandonate e vandalizzate come quella del Borgo La Martella dove è situato l'intervento costruttivo. I legittimi assegnatari della vecchia graduatoria del Comune di Matera potranno finalmente beneficiare degli immobili realizzati. Con la consegna degli alloggi di La Martella si potrà assicurare un parziale sollievo al disagio abitativo gravante sulla città e si potranno risolvere pesanti situazioni di famiglie che aspettano un alloggio da lunghissimo tempo. Questa è un passaggio importante, risultato di un'azione continua e concreta che si prefigge l'obiettivo di consegnare finiti gli alloggi a Matera e in provincia, di ultimare le nuove costruzioni e di riprogrammare i fondi per la manutenzione straordinaria alla luce della stipula dell'accordo di programma con la Regione per l'efficientamento energetico.

Silvia Silvestri