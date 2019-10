La banca Credito Cooperativo dona alla città di Matera una scultura

Una scultura realizzata dalla Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Urbino

La Banca di credito cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari, donerà alla Città di Matera una scultura realizzata dagli artisti della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. L’opera sarà collocata nella Villa Comunale dell’Unità d’Italia, spazio riqualificato di recente dal Comune di Matera.La cerimonia di consegnaè prevista per sabato 5 ottobre alle ore 10.30 alla presenza di autorità civili, religiose e militari. Interverranno il Sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri, il Presidente della Bcc di Alberobello e Sammichele di Bari Cosimo Palasciano, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino Umberto Palestini e la Docente dell’Accademia e critico d’arte Micla Petrelli. L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi di Matera Capitale europea della Cultura 2019, frutto di un protocollo d’intesa firmato dalla Banca di credito cooperativo di Alberobello e Sammichele con l’Accademia di Belle Arti di Urbinocon la disponibilità del Comune di Matera che ha messo a disposizione gli spazi.La scultura, realizzata su progetto del professor Domenico Micucci, alta oltre 3 metri con un’armatura in acciaio zincato, rappresenta la terra o il creato. Un’opera di carattere simbolico che evoca una ricongiunzione delle energie della terra firmata dagli artisti della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e si sposa con l’architettura e lo spazio urbano riqualificato di recente dal Comune di Matera. Parole di soddisfazione quelle direttore generale della Banca di credito e cooperativo Di Alberobello e Sammichele di Bari, Vincenzo De Donato, lucano di Senise. “La donazione di quest’opera a Matera – sottolinea Vincenzo De Donato, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - nell’anno in cui è Capitale Europea della Cultura, assume un significato del tutto particolare. Stiamo vivendo un momento forse irripetibile di celebrazione dell’identità lucana.

Matera con i suoi Sassi, con la sua gente laboriosa, ma soprattutto orgogliosa della sua appartenenza è fiera di questa antica terra, ha saputo trasformare i Sassi in un simbolo di riscatto, in un bene culturale e in una nuova risorsa che costituisce per questa regione e soprattutto per le nuove generazioni un futuro di crescita e benessere non solo economico. Il turismo è un settore economico che non inquina, ecosostenibile, che crea posti di lavoro e consente di innescare circuiti positivi e di valorizzare il territorio”. Per un lucano autentico, questi appuntamenti, sono delle emozioni forti. “La Lucania che è in ciascuno di noi, forza vitale pronta a diventare forma, vita, istituzioni…”. Una frase che mi piace prendere in prestito da Carlo Levi poiché perfettamente calzante. Chi conosce la Lucania l’apprezza e soprattutto ama la forza d’animo, la loro capacità di non arrendersi di fronte alle asperità traendo il meglio da ogni situazione e trasformando in opportunità quanto il territorio offre. Come Banca di comunità, con tre filiali qui in Basilicata: Matera, Pisticci e Montescaglioso, abbiamo voluto condividere questo momento storico della Città dei Sassi lasciando una traccia piccola ma significativa con quest’opera. Un grazie di cuore va agli artisti che l’hanno ideata ed anche realizzata e alla Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Urbino la cui presenza conferisce maggiore importanza e autorevolezza all’iniziativa”.

Oreste Roberto Lanza