Matera, Italcementi ha aperto le porte alla comunità locale

Ieri si è svolta una giornata di incontro e di festa presso la cementeria Italcementi di Matera con divertimenti e degustazioni di prodotti locali per tutta la comunità locale al fine di conoscere da vicino uno degli impianti più moderni dʼEuropa, dove ogni giorno si lavora per produrre cemento di qualità con grande attenzione alla sostenibilità, ambiente e sicurezza. La cementeria Italcementi di Matera nel corso della mattinata ha aperto nuovamente le porte alla comunità locale ed alle autorità. In tanti, soprattutto giovani studenti, hanno potuto visitare l’impianto e conoscere da vicino una realtà che fa parte del territorio materano da più di quarant’anni.

I visitatori sono stati accompagnati durante l’intero percorso dai dipendenti della cementeria, hanno avuto accesso ai vari reparti di produzione, scoprendo così il processo produttivo, attraverso stand informativi, invece, i tanti presenti hanno potuto conoscere l’impegno di Italcementi a favore della sostenibilità, dell’ambiente e della sicurezza, oltre le iniziative a favore del territorio e della cultura locale che la cementeria ha realizzato negli anni e realizzerà nel futuro. La visita è terminata con una piacevole festa con momenti di animazione per grandi e piccini, musica dal vivo e degustazioni di prodotti del territorio.

Silvia Silvestri