Fabio Capello in visita nei Sassi di Matera

Tanti i selfie con l'ex allenatore di calcio per le vie della città

Una settimana con i fans materani per Fabio Capello, ex allenatore di calcio di Juventus, Milan, Roma e Real Madrid, della Russia ed ex calciatore, centrocampista con le maglie di Roma, Juventus e Milan. Adesso anche commentatore sportivo in tv. Don Fabio, questo il suo soprannome, si trova in visita a Matera, per le vie della città dei Sassi. Risulta un pò difficile per il mister rilassarsi quando i selfie, le foto e i video richiesti sono tanti, ma ciò nonostante sia Capello che sua moglie, sembrano apprezzare particolarmente il tour organizzato per le vie della città.

Ieri è stato visto in cattedrale, questa mattina in piazzetta Pascoli, dopo aver consumato una colazione veloce al caffè Lanfranchi. Tanti i fans ma anche i curiosi che si avvicinano anche semplicemente per scambiare due parole, lui, in modo cortese saluta e ringrazia per l'affetto.

Foto di Silvia Silvestri all'interno di un bar della cittadina

Silvia Silvestri