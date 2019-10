Ministri in trasferta a Matera. Ottobre mese di convention ed eventi nazionali ed internazionali

Parte dell'attuale Governo sarà in trasferta nella Capitale Europea della Cultura

Tanti gli eventi che questo mese vedono Matera coinvolta in eventi nazionali ed internazionali di rilievo: congressi, convention e forum all'insegna del confronto, della crescita e dell'innovazione. Ospiti autorevoli sono attesi a Matera anche nel corso di questa settimana di ottobre appena iniziata. Parte dell'attuale Governo sarà in trasferta nella capitale europea della cultura per meeting e manifestazioni importanti. Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano e il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri, prenderanno parte alla Convention del Mezzogiorno 2019 organizzata da Confartigianato Imprese organizzata proprio a Matera il prossimo 17 e 18.

Il Vice Ministro Cancelleri interverrà giovedì alle ore 17.30, sul tema 'Quali politiche per la riqualifica-zione del territorio?', mentre il Ministro Provenzano interverrà venerdì 18 ottobre alle ore 13 su 'L'agenda di Governo per il Sud'. Nel corso della Convention, Confartigianato farà il punto sulla situazione delle piccole imprese nel Mezzogiorno e presenterà proposte per lo sviluppo sostenibile delle regioni meridionali. Presenterà inoltre un rapporto dell'Ufficio studi sui record negativi e i primati positivi dell'economia del Sud.

E' atteso nei prossimi giorni nella capitale europea della cultura anche il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti, il quale, sabato 19 ottobre parteciperà all'inaugurazione del nuovo Campus universitario di Matera, mentre, domenica 20 ottobre presso la Cava del Sole, con il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio ed altre autorevoli ospiti, parteciperà alla presentazione del Padiglione italiano dell'Esposizione Universale di Dubai 2020. Quest'ultimo evento racconterà con musica, ospiti internazionali ed interventi istituzionali importanti i contenuti della partecipazione italiana all'Expo.

Silvia Silvestri