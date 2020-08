Il Sindaco Bruno: un’idea per provare a ripartire con idee mirate

La validità dell’iniziativa decorre il 15 settembre e termina il 31 dicembre 2020. Stiamo parlando del "Bonus Pernotto" riservato ai turisti che decideranno di soggiornare a Rotonda, centro in provincia di potenza, nei prossimi mesi. Il comune di Rotonda ha messo a disposizione un Fondo per il “Bonus Pernotto”, di venticinquemila euro per contribuire alla promozione turistica del proprio territorio. Il progetto è riservato alle strutture ricettive, i quali dovranno presentare domanda entro il 7 settembre prossimo, e i turisti che intendono usufruire di tale incentivo, esclusi dal beneficio i soggiorni prenotati dal 04/12/2020 al 08/12/2020 e dal 23/12/2020 al 31/12/2020.

Il “Bonus Pernotto” consiste nella erogazione da parte del Comune di Rotonda di un rimborso pari al costo di una notte in trattamento B&B, alle strutture ricettive aderenti per ogni soggiorno di almeno due notti effettivamente erogato ai turisti. Una misura estesa per quattro mesi, escluso ponti e festività, con un pernottamento, in parte a carico del visitatore e un altro a carico del comune che verserà alle attività il corrispettivo. L’offerta destagionalizzata arriva proprio nei giorni in cui il piccolo centro lucano sulla linea di confine con la Calabria Rotonda, fa registrare un afflusso composto di presenze di turisti provenienti da tutte le regioni italiane dalla Lombardia, al Lazio, la Sicilia oltre che dalla vicina Puglia.

“È un’idea per provare a ripartire con idee mirate precisa Rocco Bruno, sindaco di Rotonda- per la promozione di un territorio protetto e delle attività commerciali, soprattutto per quelle strutture ricettive che hanno risentito del lungo periodo di chiusura. L’idea guarda anche al periodo autunnale e invernale per incentivare al massimo i flussi turistici solleticandoli anche nel periodo natalizio”. Un’azione che rientra in una programmazione inserita nel bilancio di previsione che indica molte altre agevolazioni per il mondo imprenditoriale. “Una previsione che tende a sgravare del cento per cento su tari, imu e acqua – conclude Rocco Bruno - quelle rimaste aperte, ma che hanno subito decrementi di entrate, al cinquanta per cento. Altre misure concrete saranno erogate con voucher per buoni spesa a favore dei cittadini”.

Oreste Roberto Lanza