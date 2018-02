Il direttore del Parco Appennino Lucano, Fogliano, ricevuto dal ministro Galletti

Creato Lunedì, 05 Febbraio 2018 16:37

Il ministro dell’ambiente Gianluca Galletti, ha ricevuto nei giorni scorsi il direttore del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Vincenzo Fogliano.

L’incontro, tenutosi presso il ministero, ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle tematiche inerenti la gestione della biodiversità dell’area Parco, a partire dal grande patrimonio di natura che la caratterizza e che necessita di strategie di rete con gli altri parchi nazionali e con il sistema delle aree protette.

L’occasione è servita anche a fare il punto sui progetti che il Parco sta attuando in osservanza della direttiva ministeriale sulla biodiversità.

Il direttore Fogliano ha affrontato col ministro anche le problematiche inerenti la tutela dell’area del Parco dell’Appennino Lucano, che insiste su un territorio sottoposto a molteplici sfide, informandolo circa le azioni di potenziamento poste in essere per la salvaguardia dell’ambiente, in collaborazione con il CTCA, al quale proprio in questi giorni sono state consegnate 6 auto per l’espletamento del servizio.

