Arrivano a Castelluccio Inferiore le Giornate di Primavera del FAI

Creato Mercoledì, 21 Marzo 2018 22:29

Prima volta di Castelluccio Inferiore all’importante iniziativa delle Giornate di Primavera del FAI. Sabato 24 e domenica 25 marzo prossimi verranno aperti al pubblico due importanti monumenti e luoghi di culto, come la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, popolarmente detta di Sant’Antonio, e la cappella dei Sette Dolori, nel casale di Vigna della Corte. Previste le visite, la mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.00 ed il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Progetto realizzato da un’idea del Referente FAI di Castelluccio Inferiore, Giuseppe Pitillo in sintonia con il Comune di Castelluccio Inferiore, il Presidente della Pro Loco, Alfredo Forestieri e l’associazione culturale “Ricomincio da tre”.

“Un ringraziamento particolare – precisa il referente FAI DI Castelluccio Inferiore Giuseppe Pitillo - va al parroco di San Nicola di Myra, Don Paolo Torino, che ha concesso l’apertura della chiesa di Santa Maria delle Grazie, e all’Ing. Biagio Aiello, proprietario della cappella di Vigna della Corte. Un’iniziativa di grande valore e importanza per un territorio, qual’è Castelluccio Inferiore, ricco di storia e cultura. “Certo- sottolinea Pitillo- un luogo che ha storia da vendere. Pensi alla sola presenza della chiesa di Santa Maria delle Grazie, o di Sant’Antonio che fu edificata con il Convento dei Padri Minori Osservanti, oggi sede del Comune di Castelluccio Inferiore. Nella seconda metà del Seicento fu ampliata. Si presenta con una sola grande navata, con volta a botte, con coro, e con altari laterali. La ricca, raffinata ed elegante decorazione interna, in stile barocco, fu iniziata nella seconda metà del Seicento e si protrasse fino all’inizio del Settecento, per opera di maestranze lucane, sulla base dei progetti e disegni lasciati dai grandi artisti napoletani che lavorarono nella chiesa di San Nicola di Mira, in particolare nel coro. Luogo di fede e di memorie storiche, custodisce opere di grande valore, tra le quali spicca, oltre alla magnifica scultura in legno policromo, con veste dorata e damascata della Vergine con Bambino, della seconda metà del Cinquecento, una tela di Felice Vitale da Maratea illustrante la Madonna del Rosario della fine del Cinquecento-primi del Seicento, un crocifisso del Cinquecento e una tela forse del pittore Antonio Galanti della seconda metà del Settecento illustrante una Madonna con Bambino e Santi”.

Ma Castelluccio Inferiore ha ancora molto altro. “Il casale di Vigna della Corte – continua Giuseppe Pitillo- ha una storia particolare: dagli scavi archeologici compiuti negli anni ’80 dalla dottoressa Bottini, dai terreni adiacenti, un tempo coltivati, sono emersi i reperti di una villa romana del IV secolo avanti Cristo, che fa pensare a una ‘villa Mansio’, trovandosi il sito a ridosso della via Popilia, attuale SS 19. Nell’Alto Medio Evo, e forse nel periodo della dominazione longobarda, probabilmente l’insediamento assunse la funzione di una ‘corte’. Infine durante il periodo feudale fu acquisto tra i possedimenti del feudatario e divenne ‘luogo di delizie’ dei Marchesi di Castelluccio”.

In questo luogo vi ancora un’altra chiesa non meno importante. “La cappella dei Sette Dolori – aggiunge ancora Pitillo- è parte integrante del Casale di Vigna della Corte, che un tempo faceva parte del vasto giardino del Palazzo Marchesale. Al suo interno vi è un unico altare decorato, su cui è posta una tela illustrante il Compianto sul Cristo Morto, della seconda metà del Settecento, di autore ignoto, ma non all’oscuro della poetica figurativa dei grandi pittori del Sei e del Settecento napoletano. La tela illustra, tra le altre figure femminili, la Vergine con la spada nel petto, raffigurata come Mater Dolorosa”. Una chiesa che viene aperta al culto soltanto durante la settimana santa.

Oreste Roberto Lanza

