Per il precariato: percorsi dedicati per l’immissione in ruolo per chi insegna da più di 36 mesi

Sospeso lo sciopero della scuola proclamato per il prossimo 17 maggio. L’ accordo tra i sindacati del mondo della scuola e il governo è stato firmato nella notte tra il 23 e il 24 aprile a Palazzo Chigi.

Conte in un post sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Giornata o, meglio, notte impegnativa. Sono le 6 del mattino e si è appena conclusa una riunione fiume con i sindacati del mondo della scuola: istruzione e ricerca sono un comparto strategico per il nostro Paese e una priorità di questo governo.”

Dopo una lunga trattativa finita nel cuore della notte scorsa, i sindacati FLCGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA, convocati a Palazzo Chigi, hanno siglato un accordo. Sono state anticipate soluzioni mirate per il precariato: chi insegna da più di 36 mesi avrà percorsi dedicati per l’immissione in ruolo ma uno dei punti cardine dell’accordo riguarda le risorse per l’aumento degli stipendi degli insegnanti. “Più risorse per il prossimo rinnovo contrattuale, per garantire stipendi adeguati agli insegnanti” è quanto si legge nel comunicato del Miur.

Conte e Bussetti, di comune accordo con il sottosegretario all'Istruzione Giuliano, hanno garantito la disponibilità dell'esecutivo a reperire ulteriori risorse finanziarie da destinare specificamente al personale scolastico in occasione della prossima legge di bilancio. Il Ministro Bussetti, a conclusione dell’incontro, ha confermato che il Governo punta ad aumenti stipendiali a tre cifre, impegnandosi a stanziare risorse per il triennio 2019-21 al fine di recuperare la perdita del potere d’acquisto degli stipendi dell’intero comparto.

Nel comunicato dei sindacati si legge che “entro il triennio di vigenza contrattuale saranno reperite ulteriori risorse destinate al personale della scuola per allineare gradualmente gli stipendi alla media di quelli degli altri Paesi europei.”

Hanno dichiarato che sarà garantita una maggiore flessibilità nell'utilizzo del salario accessorio e la possibilità di incrementare il personale che svolge attività di ricerca e didattica per quanto riguarda università e ricerca. Il governo si è impegnato a salvaguardare l'unità e l'identità culturale del sistema nazionale di istruzione e ricerca, garantendo un sistema di reclutamento uniforme affinchè tutto il personale abbia uno stesso contratto collettivo.

Silvia Silvestri