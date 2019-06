Promossa la campagna nazionale #soleconamore della Fondazione Aiom

I raggi UV sono il principale fattore di rischio per il tumore della pelle più aggressivo e in costante crescita soprattutto fra i giovani: il melanoma. Il 20% dei nuovi casi è riscontrato in pazienti giovani e giovanissimi, fra i 15 e i 39 anni. Gli adolescenti ignorano le regole fondamentali per esporsi al sole in modo sicuro, sottovalutando i rischi a cui vanno incontro. Il 39% degli adolescenti non mette la crema protettiva in spiaggia, più della la metà (51%) ritiene che utilizzarla è "da sfigati" perché impedirebbe di abbronzarsi. Questa è la fotografia scattata dall’ultimo sondaggio effettuato su 3.500 giovani, il primo relativo al progetto #soleconamore: campagna nazionale di sensibilizzazione sull'abbronzatura consapevole e sulla prevenzione del melanoma indirizzata ai giovanissimi, realizzata da Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e presentata al Ministero della Salute.

Il melanoma è una delle neoplasie che ha fatto registrare i più alti tassi di crescita, spiega Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione Aiom: "In un quindicennio in Italia, il numero delle nuove diagnosi è raddoppiato, passando da poco più di 7.000 nel 2003 a 13.700 nel 2018 e la mancata conoscenza dei fattori di rischio gioca un ruolo decisivo. Le diagnosi negli adulti di oggi sono la conseguenza dell'esposizione scorretta al sole da giovani in passato. Creare consapevolezza e promuovere campagne d’informazione è un buon punto di partenza. Solo il 18% dei giovani sa cos'è il fototipo (per il 53% è un tipo di immagine, per il 16% una tecnica di selfie e per il 13% una tonalità di colore dei fiori), il 63% ritiene che le lampade solari aiutino ad abbronzarsi meglio, il 48% non sa cosa sia il melanoma (per il 24% è un problema alimentare). “La nostra campagna è rivolta agli adolescenti e sarà declinata in particolare sui social network, con il coinvolgimento di influencer di primo piano - afferma Paola Queirolo, responsabile scientifico del progetto #soleconamore - il sole non è un nemico, ma vanno seguite alcune regole, a partire dall'uso di creme solari con un fattore di protezione alto ed il sole va sempre evitato nelle ore centrali. Le scottature solari gravi, durante l'infanzia e l'adolescenza - conclude - triplicano il rischio di melanoma in età adulta, ma fra i teenager è ancora molto scarsa la consapevolezza del pericolo".

Silvia Silvestri