Manovra 2020, protestano proprietari e sindacati degli inquilini

L'aliquota sale dal 10 al 12,50%, aumentano le accise sulle sigarette, tassa sugli imballaggi di plastica. Stop esenzione per i diesel euro 3 e 4. Tasse più salate per i trasferimenti immobiliari tra privati e cedolare secca più alta per gli affitti calmierati. Una mezza rapina in casa, salvo prossime e diverse intese. La manovra programmata rimanda al 2021 la fusione Imu-Tasi che andava a colpire le seconde case, ma se dovessero realizzarsi i programmi presentati, il mercato rischia nuovamente un altro stallo. In primo piano è l'aumento delle imposte di trasferimento, ovvero quelle che si corrispondono quando si compra un immobile, mentre sugli affitti è in arrivo una nuova stangata sulle categorie più deboli: studenti universitari e famiglie meno abbienti.

Tra le novità della manovra 2020, non c'è solo il così chiamato "evasometro", sotto i riflettori è la modifica della cedolare secca sugli immobili e l'imposta in percentuale fìssa che graverà sui redditi da locazione per gli affitti a canone concordato. Dal 2014 l'aliquota - originariamente pari al 15% - è stata ridotta al 10 con misure provvisorie, di volta in volta prorogate. Con la manovra il governo chiude il capitolo delle proroghe, innalzando l'aliquota al 12,5%. Una decisione chiaramente motivata dall'esigenza di far cassa, che ha fatto infuriare Confedilizia, l'associazione dei grandi proprietari immobiliari e l'opposizione. Si tratta di un provvedimento che riguarda milioni di proprietari di immobili che affittano le loro case attraverso i canoni concordati, esaurendo con l'imposta cedolare «secca» (particolarmente conveniente) ogni pendenza col Fisco. «Se confermata - dice il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa -sarebbe un clamoroso autogol. La cedolare sugli affitti calmierati è una misura sociale, condivisa da forze politiche, sindacati inquilini, operatori ed esperti del settore immobiliare». Per Spaziani Testa, la cedolare al 10% non solo «ha garantito un'offerta abitativa estesa, favorendo la mobilità di lavoratori e studenti sul territorio», ma ha anche «determinato una riduzione senza precedenti dell'evasione fiscale nelle locazioni». Anche il sindacato degli inquilini del Sunia protesta: «Aumentare la cedolare sugli affitti concordati significherebbe incentivare richieste di aumento per i canoni più bassi e controllati, il contrario di quello che serve». Nel pacchetto riguardante la finanza pubblica sono diverse le piccole e pungenti misure fiscali che comportano aggravi di diversa misura, solo a volte uniti a sgravi. Un caso è quello dell'aumento delle accise e dunque del prezzo delle sigarette, che potrebbero aumentare di 20 centesimi al pacchetto, e del tabacco trinciato. Programmata la tassa per disincentivare le aziende a utilizzare gli imballaggi in plastica, con un aggravio di un euro per chilogrammo che scatterà dal 1 giugno 2020, e prevedibilmente si scaricherà sui consumatori. Sempre sul fronte ambientale, prevista dal 2021 l'eliminazione degli sconti sul prezzo del gasolio utilizzato per il trasporto di merci e passeggeri dei veicoli di categoria Euro3 + Euro4. Stabilita una tassa sui prodotti inquinanti impiegati per la produzione di energia, e c'è un incremento, che va dal 30% al 100%, nella determinazione della base imponibile ai fini Irpef del reddito detraibile per le auto aziendali più inquinanti. Non è tutto. Stop all'esenzione Iva per le autoscuole, una norma che attua la sentenza della Corte di giustizia Ue che ha dichiarato illegittima l'esenzione e che darà un gettito di 66 milioni l'anno. Per spingere sul pedale «digitale», sono ridotte le esenzioni per i buoni pasto cartacei, fino a 4 euro, mentre aumenta a 8 euro l'esenzione per quelli «elettronici». Per quanto riguarda la casa, sale da 50 a 150 euro l'imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta di registro per la prima casa e per altri immobili. Sul versante opposto, scende da 200 a 150 euro l'imposta sui trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva. Una magrissima consolazione è il provvedimento che prevede un aumento delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, settore particolarmente colpito dalla crisi di questi ultimi dieci anni. Introdotta poi per il 2020 una detrazione particolare per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, "bonus facciate", e prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione oltre a quelle per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazioni.

Silvia Silvestri