Una nuova spedizione dovrebbe partire nel 2026 e l’agenzia spaziale ha già iniziato a raccogliere le adesioni

Lo scorso 18 febbraio il rover Perseverance è giunto sulla superficie di Marte dopo un viaggio di 7 mesi e di circa 500 milioni di chilometri. Perseverance trascorrerà i prossimi due anni esplorando il sito in cerca di tracce di antica vita microscopica sul letto del fiume ormai asciutto e facendo prelievi e perforazioni nelle rocce che potrebbero contenere prove di vita da tre a quattro miliardi di anni fa. In pochi giorni di missione il rover ha già inviato a Terra immagini mozzafiato come il video dell'atterraggio sulla superficie marziana ed enigmatiche come quelle del messaggio in codice nascosto nel disegno del paracadute. La NASA ha implementato 25 telecamere a bordo del rover in questa missione da 3 miliardi di dollari, il maggior numero mai inviato su Marte. Il precedente rover dell'agenzia spaziale statunitense, il Curiosity del 2012, riuscì a scattare solo immagini piuttosto sgranate, per lo più del terreno. Mentre il dispositivo compirà la sua missione di ricerca della vita, la NASA sta già pensando ai prossimi viaggi sul pianeta rosso. A questo proposito che ha aperto ufficialmente una iniziativa che permetterà agli interessati di inviare il proprio nome a bordo del prossimo veicolo diretto su Marte.

Sul sito della NASA ha riaperto la sezione ‘Send Your Name to Mars’che dà modo di allegare il proprio nome e cognome al prossimo veicolo che, nei progetti dell'agenzia spaziale statunitense e dell'europea ESA, dovrebbe partire dalla Terra nel 2026. Possono iscriversi tutti coloro che vorranno partecipare almeno virtualmente alla prossima missione, il cui obbiettivo principale sarà quello di recuperare alcuni dei preziosissimi campioni che Perseverance ha il compito di raccogliere su Marte nel corso dei prossimi anni affinché gli scienziati possano analizzarli. L'iniziativa ‘Send Your Name to Mars’ era già stata lanciata per le missioni precedenti: i passeggeri virtuali di Perseverance infatti sono più di 10 milioni (la NASA ha inscritto i nomi all'interno di un chip incluso nel rover), mentre quelli che si stanno prenotando per la prossima missione sono invece già più di 9 milioni.

Per richiedere di partecipare basta recarsi sul sito dell'agenzia spaziale statunitense dedicato alle missioni su Marte,in particolare al portale ‘Send Your Name to Mars’: per inoltrare la richiesta bastano soltanto un nome, un cognome, la nazione di provenienza, il codice di avviamento postale e unindirizzo e-mail. L'agenzia si riserva di effettuare una selezione dei nomi da mandare sul pianeta rosso, ma tutto avviene in modo gratuito. In risposta si ottiene un biglietto virtuale come ricordo dell'iniziativa, mentre per chi desidera è possibile ricevere email di aggiornamento sulla missione ancora in fase di sviluppo.

Silvia Silvestri