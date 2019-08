Dati della Cia, nel 2018 prodotti 1,2 milioni di quintali

Nel 2018 la campagna del pomodoro si è chiusa in Basilicata "con una raccolta per il pomodoro da industria di circa un milione 200 mila quintali (di cui 977 mila in provincia di Potenza) per una superficie interessata di 2.141 ettari (977 ha in provincia di Potenza e 231 ha in quella di Matera)": il dato è stato reso noto da Cia-Agricoltori Basilicata.

L'organizzazione ha evidenziato che "entra nel vivo, anche se con qualche giorno di ritardo, la campagna di trasformazione del pomodoro, uno dei principali comparti dell'industria agroalimentare italiana".