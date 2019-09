Al sindaco di Scanzano Jonico il premio giunto alla diciassettesima edizione

“Amico del consumatore 2019” al Sindaco di Scanzano Jonico Raffaello Ripoli. La notizia è di qualche giorno fa con cui il Codacons, coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori ha comunicato al diretto interessato il conferimento dell’importante riconoscimento. Il premio, giunto alla diciassettesima edizione,verrà consegnato con un appositacerimonia che si svolgerà a Roma in data 28 ottobre 2019. L’annuale appuntamento prevede la consegna di una targa di riconoscimento a personalità che negli anni si sono distinte per una efficace difesa dei diritti dei consumatori. In passato si annoverano tra i premiati Antonio Catricalà, Raffaele Guariniello, Gian Carlo Caselli, Lucia Annunziata, Pierluigi Bersani, Vittorio Sgarbi, Le Iene, solo per citarne alcuni, mentre quest’anno, oltre al Sindaco Ripoli, saranno premiati il Ministro Teresa Bellanova, il giornalista Alessandro Milan, il Vice Prefetto Gaetano Tufariello. Le motivazione del premio sono state quelle della condivisione, da parte di Codacons, della battaglia intrapresa dal Sindaco con l’ordinanza n.93 del 18 luglio 2019 con la quale, applicando il principio di precauzione, vietava la sperimentazione e l’installazione sul territorio comunale del nuovo sistema tecnologico denominato 5G, constatata la totale assenza di studi, prove ed evidenze scientifiche utili ad escludere la pericolosità dello stesso per la salute umana e l’esistenza, invece, di numerose ed autorevoli evidenze scientifiche da cui emerge la possibilità di segno contrario.

Infatti come si ricorderà, anche il Codacons, con un esposto a svariate Procure della Repubblica, chiede di stoppare la sperimentazione 5G, in attesa di dati scientifici certi sugli effetti sulla salute. Piena soddisfazione da parte del primo cittadino di Scanzano Jonico per il meritato riconoscimento. “Sono onorato ed orgoglioso – sottolinea Raffaele Ripoli, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - di ricevere questo ambito e prestigioso riconoscimento che condivido con la cittadinanza tutta, con tutti i componenti della mia amministrazione comunale, con le associazioni ambientaliste e con la mia famiglia, da sempre al mio fianco anche e soprattutto in battaglie difficili come quella intrapresa sul 5G. Ma sono ancor più orgoglioso del coraggio di molti altri Sindaci ed Amministrazioni Comunali di tutta Italia che stanno intraprendendo un arduo ed impervio percorso di condivisione delle ragioni a tutela della salute dei propri cittadini”.

Oreste Roberto Lanza