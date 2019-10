L’Ottobre rosa arriva anche nel centro estetico della cittadina jonica

Il centro estetico Marispa di Policoro arricchisce le sue competenze. Infatti è notizia di pochi giorni fa dell’adesione alla campagna di sensibilizzazione a favore dei pazienti in terapia oncologica. Ottobre rosa, così denominato, arriva anche nella cittadina jonica, con la partecipazione da parte di Maria Rosa Spaltro, titolare del centro, al corso professionale di Milano che si è tenuto presso il “Centro diagnostico italiano” il 23,24 e 25 settembre 2019. Trattamenti estetici complementari, sicuri e ben tollerati, studiati su misura per ogni singolo paziente tenendo conto della sua personale storia clinica. Obiettivo: garantire una migliore qualità della vita alle pazienti e aiutarle ad affrontare le conseguenze delle terapie.

Una tecnica ma soprattutto un modo utile e diverso, per ridare il sorriso alle persone in cura per una patologia oncologica. Nel 2013 è nato Oncology Training International – Oncology Esthetics Italia, costola europea dell’Ente americano che forma e certifica le operatrici dell’estetica (estetiste ma anche infermiere) al trattamento delle pazienti oncologiche. Direttore Italia e Coordinatore Europa di questo innovativo ente, che fonda il suo metodo operativo su solide basi scientifiche, è Angela Noviello, anche direttore della divisione di estetica funzionale di Milano Estetica Cosmetic Surgery & Medical Spa.

«Sono molto soddisfatta – dice Maria Rosa – per questa esperienza meravigliosa che mi ha arricchito sia dal punto di vista professionale, che dal punto di vista affettivo, nei confronti di chi ogni giorno vive con la speranza di un giorno migliore. Sappiamo benissimo dei disagi che si vivono in queste situazioni, nel nostro piccolo cercheremo all’interno del nostro centro, di dare fiducia e sollievo a chi soffre. Anche se le terapie oncologiche oggigiorno sono sempre più mirate e meno invasive, gli effetti collaterali a livello estetico sono quasi sempre presenti anche pesantemente, incidendo non poco sull’umore ed il benessere psicofisico della persona. È oramai dimostrato che specifici trattamenti dedicati agli inestetismi conseguenti alla patologia tumorale e alle cure terapeutiche, possono apportare benessere alle persone affette da tale patologia migliorandone l’autostima. Trattare in sicurezza questa tipologia di clienti - continua Maria Rosa - è un aspetto fondamentale. Non possiamo improvvisarci professionisti nella cura dell’estetica del malato oncologico.

Ecco perché ho deciso di intraprendere questo percorso formativo.

Da oggi alla Marispa puoi trovare un aiuto in più per il benessere del proprio corpo anche se si affrontano terapie oncologiche. Grazie alla mia specializzazione OTI Oncology Esthtics, intraprenderemo assieme un percorso studiato appositamente per le esigenze di ogni singola persona ritrovando il proprio benessere psico-fisico. Insieme alle mie splendide collaboratrici, - conclude Maria Rosa Spaltro - siamo a completa disposizione delle nostre clienti per esaudire ogni loro desiderio con una consulenza dermocosmetica gratuita». Ricordiamo che Maria Rosa Spaltro è impegnata anche nel mondo del volontariato, con “La stanza del sorriso”, il lunedì insieme ad altre volontarie, presso l’ospedale “Giovanni Paolo II°” di Policoro.

Claudio Sole