Organizzati dall'Asm, il 18 novembre a Matera e il 25 novembre a Policoro

L’Azienda sanitaria di Matera ha organizzato due moduli informativi sulla celiachia, che si terranno lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso la sala “Coretti” dell’Asm in via Montescaglioso a Matera e lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 15,00 alle 19,00 presso la sala consiliare del Comune di Policoro. La partecipazione ai corsi è libera e gratuita. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. “Sono sempre più numerosi – si legge in una nota dell’Asm - i soggetti affetti da celiachia, stato di salute fortemente invalidante se non correttamente curata con l’unico strumento ad oggi a disposizione: la prevenzione.

È sufficiente che il celiaco escluda dalla sua dieta il ‘glutine’ per risolvere il suo stato di disagio o di malattia conclamata. È in questa ottica che la legge n. 123/2005 prevede che le Regioni, per il tramite del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Asl, organizzino dei corsi informativi sulla celiachia, nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolti a ristoratori e ad albergatori”. Il programma del corso verterà principalmente sull’inquadramento della patologia: modalità di prevenzione delle riacutizzazioni, alimenti pericolosi e sostitutivi, modalità di preparazione degli alimenti per celiaci e caratteristiche strutturali ed organizzative dei locali destinati a pubblica somministrazione. Inoltre, sarà illustrata la nuova legge regionale che regolamenta l’attività di vendita e produzione di alimenti per celiaci.