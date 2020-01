Un’azienda storica del settore con oltre 30 anni di storia da raccontare

Il mercato auto chiude gli 11 mesi in stagnazione con un fiacco +2,17% a novembre 2019. Il dato di fine 2019 fa registrare un segno “più”, grazie al forte incremento di noleggio a lungo termine e autoimmatricolazioni che congiuntamente guadagnano 10 punti percentuali di quota. Ciò, tuttavia, descrive un trend solo apparentemente positivo, vista l’instabilità delle vendite che continua a presentarsi con risultati altalenanti ad ogni chiusura mese. Secondo quanto diffuso oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, con 150.587 unità l’aumento è di circa il 2,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando si immatricolarono 147.386 veicoli.

Con questo risultato è dello 0,6% la flessione del periodo gennaio-novembre 2019, che ha fatto archiviare 1.775.884 immatricolazioni, verso lo stesso periodo dello scorso anno quando i veicoli venduti furono 1.786.170, già in calo del 6,1% rispetto all’anno precedente. Analizzando le aree geografiche, si nota immediatamente la crescita delle immatricolazioni nell’area centro nord del Paese a fronte di un segno meno per le vendite nell’Italia meridionale (-11,5%) e insulare (-13,8%). Si posiziona al primo posto il Nord-Ovest, dove è stato immatricolato quasi 1/3 delle autovetture nuove con un incremento del 9%. La Basilicata pare avere un trend diverso con indici in crescita confermate anche nel 2019. “Negli ultimi anni – sottolinea Giulio Manolio rappresentante della Giemme Auto di Policoro, gruppo lucano leader nel settore auto, noleggio e servizi - vi è stata una crescita costante del nuovo e dell’usato semi nuovo e a chilometro zero. L’acquirente, in particolare lucano, vuole spendere il denaro con l’idea di trovare qualità nella vendita e soprattutto nella consulenza. Un prodotto in generale affidabile. Crescita sicuramente del settore con la nostra azienda che fa da traino molto bene al settore vuoi anche per la posizione strategica, perché siamo collocati tra la Calabria e tutto l’entroterra della Lucania. La nostra azienda non ha mai sopportato una crisi, visto la qualità che da qualche tempo esprimiamo nel settore”.

Un settore dove la Basilicata riesce a dare il meglio di sé stessa. “Noi siamo un’azienda storica del settore – continua Giulio Manolio della Giemme Auto – con oltre 30 anni di storia da raccontare, siamo un gruppo lucano, quindi crediamo che il territorio abbia delle grosse potenzialità di sviluppo. Per questo stiamo studiando ulteriori forme di servizi da concedere ai tanti nostri clienti che scelgono le nostre marche e i nostri mezzi. Certo mancano le infrastrutture e probabilmente il personale non formato, ma come azienda stiamo da tempo sopperendo con nostri investimenti per alzare l’asticella della qualità.”. Un’azienda, Giemme Auto con un parco auto, composto di tutti i marchi nazionali; oltre 1100 metri quadrati, collocato nella zona artigianale di Policoro, dove si trovano auto nuove, a chilometri zero, con noleggio come alternativa alle diverse esigenze. Società a responsabilità limitata nata nel lontano 1990 e con un fatturato sempre in crescita, anche quello del 2019. Un salto per una consulenza vale la pena farlo.

Oreste Roberto Lanza