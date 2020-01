Leader nel campo degli aspiratori per camini nella produzione e vendita di apparecchiature per recinzione e videosorveglianza

Gemi Elettronica di Francavilla in Sinni, vale la pena contattarla e chiedere una consulenza, troverete persone affidabili con una professionalità alta. L’azienda è nata nel lontano 1983 e subito si è distinta per l’alta tecnologia e professionalità nel campo dell’elettronica. È presente su tutto il territorio nazionale, con filiali anche in Romania e Germania. La Lunga esperienza di Domenico Giangreco, titolare dell’azienda, da molti anni guida l'associazione degli artigiani del luogo e l'imprenditore, ricordiamolo, il simbolo delle lotte per la realizzazione dell'area Pip, ha permesso alla Gemi di sviluppare non solo un patrimonio di competenza fondamentali per migliorare standard di efficienza e qualità, ma anche di capire le esigenze del cliente.

Il settore è quello dell’elettronica industriale ed automazione. Una qualificata azienda nel campo elettronico che nel territorio non ha pari. I prodotti Gemi, oltre ad avere un certificato di garanzia, possono essere testati dal cliente per trenta giorni con la possibilità di essere restituiti, con rimborso del prezzo, senza giustificazione alcuna. Dopo gli accordi stipulati negli anni scorsi, con ditte internazionali, nel tempo la Gemi è diventata leader a livello mondiale nel campo degli aspiratori per camini nella produzione e vendita diretta di apparecchiature per recinzione e custodia di animali e videosorveglianza. La struttura operativa dell’azienda è composta di un team di eccellenza che studia ed escogita modi lineari senza intralci per poter ottenere il massimo successo.

Un agire trasparente, competente, di effetto fanno sì del risultato che è sempre ai massimi livelli. Internet il mezzo di continua crescere dove poter acquistare direttamente un prodotto di alta tecnologia ad un prezzo modico. Insomma un gruppo aziendale che fa registrare ogni anno fatturati in crescita e con un dato occupazione positivo. Servizio, competenza e soprattutto correttezza nel rapporto con le persone che fanno richiesta di consulenza. Vale la pena fare un salto per poi ritornare sicuramente.

Oreste Roberto Lanza