Whatsapp, attenzione alla nuova truffa di San Valentino: come difendersi

In box

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Si tratta della più classica delle truffe digitali, che negli ultimi giorni ha fatto registrare un boom di casi

L’ennesima truffa che circola in questi giorni si chiama “virus di San Valentino” e sta girando su Whatsapp. Dietro uno strano messaggio numerico si nasconde una trappola che rischia di farvi perdere messaggi, dati sensibili e anche il credito residuo. Il consiglio, ovviamente, è quello di non cliccare mai su messaggi ricevuti da numeri sconosciuti, non inoltrarli e cancellare immediatamente la chat.

Whatsapp, come funziona la truffa:

Sul nostro telefono arriva un messaggio da un numero sconosciuto, con all’interno un codice di sei cifre. Il testo del messaggio non è fisso ma variabile: generalmente, comunque, la richiesta è quella di inviare tale codice attraverso un sms. Nel momento in cui, però, si invia il codice allo sconosciuto, si apre la possibilità al malintenzionato di accedere all’account personale di Whatsapp e con esso a dati sensibili. La conseguenza infatti è l’accesso dello sconosciuto a tutte le chat, gli archivi e il profilo, con la possibilità stessa di eliminare l’account.

Whatsapp, come difendersi:

L’alternativa migliore, dunque, è ignorare il messaggio e cancellarlo immediatamente. In linea generale, ogni volta che arriva un messaggio da un numero sconosciuto contenente codici o link di rinvio è sempre bene evitare di rispondere o di cliccare sui link. Molto spesso, infatti, si nascondono truffe o virus che potrebbero compromettere il funzionamento di applicazioni o dispositivi tecnologici.

Cosa suggerisce di fare WhatsApp:

Consultando le faq di WhatsApp troverete uno statement che recita quanto segue: WhatsApp non chiederà mai l’inserimento di un codice, quindi raccomandiamo a tutti gli utenti di non rivelare mai un codice PIN a nessuno, o di divulgare informazioni private o finanziarie a nessuno, a meno che non sia qualcuno che si conosce e di cui ci si fida. Se si dovesse riceve un messaggio da un numero sconosciuto, si potrà bloccare o segnalare il numero a WhatsApp direttamente dall’app.