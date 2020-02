È partita ufficialmente a Melfi la produzione della Jeep Compass

Un'autovettura che porterà nuova occupazione nello stabilimento lucano

Nello stabilimento di Melfi, in Basilicata è partita ufficialmente, la produzione della Jeep Compass per il mercato europeo (in precedenza veniva realizzata in Messico). Le prime due vetture uscite dalla nuova linea sono state una di colore Colorado Red e l?altra di colore Jetset Blue. La Jeep Compass prodotta nell'impianto lucano sarà alimentata da nuove motorizzazioni benzina e diesel e nei prossimi mesi dall'innovativa motorizzazione ibrida plug-in, un motore turbo benzina affiancato da un?unità elettrica e supportato da un pacco batterie in grado di garantire anche la possibilità di sfruttare una modalità di funzionamento a zero emissioni.

Presenterà nuovi contenuti tecnologici grazie ai nuovi servizi Uconnect Services per la connettività di bordo di nuova generazione e nuove soluzioni stilistiche.la Compass ibrida prodotta a Melfi verrà esportata in tutti i principali mercati internazionali in cui il SUV viene commercializzato arrivando, quindi, anche in Nord America contribuendo ad incrementare il numero di modelli prodotti in Italia e commercializzati al di fuori dei confini europei. Sul fronte occupazionale la produzione della Compass, secondo dati aziendali, contribuirà in misura decisiva al raggiungimento del target della piena occupazione a Melfi, stabilimento che può contare, ad oggi, su di una forza lavoro di 7200 dipendenti.

Oreste Roberto Lanza