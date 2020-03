Una donazione per l'acquisto di strumentazione tecnica e fornitura di servizi contro il covid-19

Lucano 1894 ha scelto di essere al fianco dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera per contrastare la straordinaria emergenza che ha colpito il Paese. Il Gruppo sostiene il suo territorio con una donazione per l'acquisto di strumentazione tecnica e fornitura di servizi a supporto dell'attività di contrasto al Coronavirus. Un aiuto concreto che annovera ancora una volta il forte legame che lega la famosa azienda di Pisticci con la sua terra d'origine ed in particolare con Potenza, Matera e Venosa, le cui aziende ospedaliere sono state individuate fra le prime della Regione ad essere potenziate per l'accoglienza di pazienti positivi al COVID-19.

«Un gesto che dimostra tutta la nostra gratitudine al personale medico ed infermieristico e, in generale, a tutti gli uomini e le donne impegnati in prima linea nel fronteggiare questa emergenza. A loro va tutto il nostro sostegno. – spiega Pasquale Vena, Presidente del Gruppo Lucano – Un doveroso e sentito ringraziamento è rivolto anche ai nostri dipendenti che con il medesimo impegno garantiscono la normale produzione e l'attività dell'azienda». Ogni cittadino può unirsi al Gruppo Lucano con una donazione ad ASM Matera.