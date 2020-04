L’omaggio in forma molto ristretta da parte del sindaco insieme alla sua giunta

Il Sindaco di Banzi Pasquale Caffio e la sua giunta hanno fatto una fugace visita alla Signora Bevilacqua Angela nel giorno del suo 100esimo compleanno. L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza, ha rappresentato alla concittadina sinceri auguri e vivissime felicitazioni per il brillante traguardo raggiunto. L’evento straordinario rappresenta un privilegio e motivo di orgoglio per tutta la Comunità Bantina, tanto che da oggi può annoverare tra i suoi 1300 abitanti una centenaria ed un’ ultra centenaria che a giorni compirà 103 anni.

Purtroppo a causa delle disposizioni normative non sarà possibile festeggiare pubblicamente. Nonna Angela non sarà circondata dall’affetto dei suoi numerosi parenti, presente solo uno dei tre figli che da tempo assiste la madre. Per il Sindaco Pasquale Caffio “Nonna Angela non avrà memoria di un compleanno così , nata mentre l’Italia si riprendeva dalla Spagnola , l’aver vissuto la rinascita dopo il secondo conflitto mondiale e visto con i suoi occhi l’Italia risollevarsi, la sua speranza per il futuro di tutti è forte”. A rendere omaggio insieme alla giunta comunale solo il Parroco del paese Don Vincenzo Agatiello. Terminata l’emergenza non mancherà a Nonna Angela l’abbraccio di tutti i Banzesi.