Da Senise le giungono le congratulazioni per aver raggiunto questo importante traguardo

Angela De Lorenzo di Senise ha festeggiato la sua laurea conseguita davanti ad un pc in collegamento con la sua università e docenti. E' questo in sostanza quello che accade ai tempi dell'emergenza del Coronavirus. È la realtà che tanti studenti universitari stanno vivendo. Un momento carico di felicità in cui le aspettative per il futuro sono frenate ma non offuscate. La voglia di farcela supera le paure e le ansie del momento e la tenacia premia! Così, collegati online si concretizza e si condivide uno dei traguardi più importanti della vita: la laurea, trampolino di lancio nel mondo del lavoro.

Un giorno importante che si festeggia con abbracci e brindisi virtuali! Angela De Lorenzo è rimasta a Roma, nella sua casa universitaria, lontana dai suoi familiari. Ed oggi è dottoressa in Ingegneria Informatica. Da Senise, le giungono Congratulazioni per questo importante traguardo! Fieri di te!