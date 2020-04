In box

Un lavoro musicale originale, questa nuova canzone, perché concepita e creata con il proprio smartphone

“Grido Lucano”, musica e testo del cantautore tricaricése Pietro Cirillo e il suo amico Luciano Zasa percussionista delle Officine Popolari Lucane. L’impossibilità di uscire dal perimetro del paese diventano momenti di riflessione profonda sullo stato d’animo di chi si trova in una qualsiasi condizione di isolamento. Un lavoro musicale originale, questa nuova canzone, perché concepita e creata con il proprio smartphone, ognuno tra le mura della propria casa. Un testo importante con musiche di grande emozione e passione e un ritornello da ricordare: "Gridalo forte ca' nun si' Mort,achi spera e lotta insieme a te". “Dopo tanti giorni di isolamento – sottolinea pietro Cirillo, voce dello storico gruppo lucano delle Officine Popolari Lucane, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione- ho condiviso le emozioni provate, di un cuore che va oltre, abbracciando una condizione molto più ampia e condivisibile.

L’essere fisicamente tagliato fuori dal resto del mondo, dalla tua vita, dal tuo lavoro, genera paura ed incertezza in un momento storico senza precedenti”. Un gruppo, quello delle O.P.L., nato spontaneamente per la reale esigenza di riappropriarsi delle radici musicali lucane, la voce forte del protagonista, Pietro Cirillo continua ad essere indirizzata all’affermazione di uomini non rassegnati ed eternamente pazienti, ma artefici del proprio destino e orgogliosi della loro grande civiltà lucana. “Stiamo lavorando intensamente – conclude Pietro Cirillo – a molte iniziative musicali che vorremmo realizzare appena finito questo brutto periodo.

Probabilmente un nuovo album dove certamente inserire questo nuovo lavoro musicale realizzato voglio ricordarlo da: Carlo Ostuni- Chitarra e arrangiamenti, Vito Staino - Violoncello--Vito Staino, Paolo Padula- Basso, Luciano Zasa –Cajon, Gianluca Degiorgi e Domenico Tedesco-Tamburi, Antonio Rito -Cupa-Cupa, Alda Giuliano e Anna Cirillo –Danza.

Oreste Roberto Lanza