Somma: per la Basilicata coraggio e responsabilità con la realizzare un piano di sviluppo sostenibile

Il presidente designato di Confindustria Basilicata, il potentino Francesco Somma ha presentato la squadra che lo affiancherà nella realizzazione delle attività in programma nel suo mandato quadriennale, dal 2020 al 2024.Presidente vicario è Margherita Perretti, nota imprenditrice della Perretti Petroli, storica azienda del settore bitumi stradali, presidente dell’Albo Gestori Ambientali e consigliere della Camera di Commercio della Basilicata. Perretti è stata designata sulla base delle indicazioni pervenute nel corso delle audizioni degli imprenditori associati che si sono svolte nelle scorse settimane.Vicepresidenti, con rispettive deleghe, sono:Vito Arcasensa – Infrastrutture e Lavori Pubblici – Gruppo Arcasensa, operante prevalentemente nel settore delle costruzioni edili, e attivo anche in altri comparti, quali editoria, turismo e agroproduzioni; Salvatore De Biasio – Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione – CMD Spa, azienda che produce motori di alta gamma per automotive e aeronautica, pirogassificatori per produzione di energia, motori marini e motori ciclo diesel e Otto; è presidente del Cluster Lucano Aerospazio;Franceso D’Alema, Fisco e Diritto d’Impresa, Credito e Finanza, Gruppo Castellano, consolidata realtà che opera nei settori energia, ambiente, costruzioni e ospitalità di lusso.Giovanni Maragno – Sviluppo associativo e Relazioni con le Sezioni di Categoria, Maragno Costruzioni srl, azienda specializzata nel settore dell’Edilizia con diverse specializzazioni:

restauro, terziario, industriale. In qualità di vice presidenti di diritto, con le rispettive deleghe: Antonio Braia – Presidente del Comitato per la Piccola Industria – Cultura d’impresa e Responsabilità sociale – Brecavsrl, realtà produttiva specializzata nella componentistica per il comparto Automotive; presidente del Cluster Lucano Automotive Fabbrica Intelligente ETS;Anselmo Zirpoli – Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori – Startup – Imprenditore della STM SRL, azienda che si occupa della fornitura di impianti industriali su scala globale e sviluppo di sofisticate tecnologie meccaniche. La presentazione della squadra è seguita alla lettura della relazione di mandato che guarda ad una situazione attuale poco favorevole per la Basilicata che sconta un gap infrastrutturale notevole “Ci vuole visione, coraggio e responsabilità – ha sottolineato Francesco Somma- con un mondo imprenditoriale attento anche alla salute di tutti i lavoratori lucani. Ci impegneremo a realizzare un piano di sviluppo sostenibile in termini ambientale, economico e sociale.

Oreste Roberto Lanza