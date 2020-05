Boeri: «non serve solo recuperare il “guscio” ma riconsiderare una riconnessione tra grandi città e piccoli centri»

Nei giorni scorsi l’Apt Basilicata ha avviato un ciclo di incontri web destinati ad operatori del settore turistico nell’ottica di una nuova tipologia di turismo. I primi si sono avuti con Stefano Boeri e Giancarlo Dall’Ara. Il direttore generale dell’Agenzia di Promozione Territoriale lucana, Antonio Nicoletti, ha chiesto un contributo di pensiero e di sostanza a due menti autorevoli e particolarmente competenti sul tema come “Ripensare il territorio”, per cui è stato interpellato Boerie su “Le prospettive del turismo dei borghi e delle aree interne”, per cui è stato interpellato Dall’Ara, il quale ha incontrato online alcuni operatori lucani nella giornata di lunedì 11 maggio. «L’Italia ha un sistema di piccoli centri montani, piccoli borghi – ha affermato l’architetto Stefano Boeri parlando di opportunità– che nei secoli sono state delle piccole città e quindi conservano sia la struttura urbana che un rapporto equilibrato e straordinario con il paesaggio naturale.

Oggi non serve solo recuperare il “guscio” ma riconsiderare una nuova prospettiva di popolamento che tenga conto di una riconnessione tra grandi città e piccoli centri». Il tema dell’autenticità e dell’unicità è centrale anche per Giancarlo Dall’Ara, docente di marketing turistico. «Oggi abbiamo l’opportunità – spiega Dall’Ara – di ribaltare la condizione vissuta in passato in cui erano i piccoli borghi a trarre suggerimenti dall’esperienza delle grandi città, e fare in modo che siano le grandi destinazioni a trarre elementi dal turismo nei borghi. Ciò a patto che si sappia conservare il valore unico di autenticità e identità che deve essere trasformato in visione turistica e non in semplice offerta di escursioni».

«Due visioni autorevoli e complementari – è la sintesi del direttore Apt Antonio Nicoletti - che svelano, anche in questo scenario di crisi, le opportunità per nuove forme di turismo. La Basilicata, con le sue caratteristiche territoriali, storiche, sociali, culturali ed economiche, può essere scenario privilegiato sia per interventi sperimentali, sia per programmi di ampio respiro. L’esito e la partecipazione agli incontri ci conferma che sono appuntamenti utili, se finalizzati a costruire per la nostra destinazione il disegno di una nuova strategia del turismo». E’ stato reso noto che seguiranno altri incontri web dell’Apt Basilicata: dopo quello di giovedì 14 maggio con Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo Enit, sul tema “Il marketing e i mercati esteri”, seguiranno gli incontri di lunedì 18 maggio con Gianpiero Lotito, Founder e CEO FacilityliveePresidenteEuropeanTechAlliance, dal titolo “La tecnologia al servizio del cambiamento: esistono nuovi modelli e nuove opportunità?” e di martedì 19 maggio 2020, Oscar Di Montigny, ChiefInnovation, Sustainability and Value StrategyOfficer di Banca Mediolanum, dal titolo “I nuovi valori dell’esperienza turistica”.

Silvia Silvestri