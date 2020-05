L'evento è stata l'occasione per tracciare un bilancio sugli ottimi risultati per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Il 15 maggio u.s. il Sindaco di Miglionico ha tenuto un incontro in i vertici Provinciali dell'Arma dei Carabinieri. Il Colonnello S. Sighinolfi, Comandante Provinciale di Matera; il Capitano G. G. Ianniello, Comandante della Compagnia di Matera e il Luogotenente L. Fornabaio, Comandante della Stazione di Miglionico. L'evento è stata l'occasione per tracciare il costante impegno Istituzionale dell'Arma in tutta la provincia e nel Comune di Miglionico e degli ottimi risultati per fronteggiare sia l'emergenza Covid-19 e sia le varie problematiche socio economiche.

L'Amministrazione nell'ottica della piena collaborazione ha preso impegni nel realizzare la nuova Caserma dei Carabinieri, redigendo un progetto di massima su suo edificatoria già individuato. Il progetto, che sarà interamente finanziato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche si pone come obiettivo primario in quanto l'attuale stabile non è più confacente alle esigenze degli operatori impegnati quotidianamente a favore della Comunità Miglionichese.