Amato e stimato da tutti il maestro Luigi Lo Fiego ha lasciato un grande vuoto

L’Orchestra Giovanile della Basilicata ha voluto ricordare con un piccolo pensiero il maestro Luigi Lo Fiego, originario di Senise e scomparso prematuramente oggi 27 maggio all'età di 53 anni. "In momenti come questo non è facile trovare le parole per esprimere il proprio dolore, e manifestare il proprio affetto e la propria vicinanza. Ci mancherà il sorriso di Luigi, la sua bontà, la sua gentilezza, la sensibilità, l’entusiasmo.

Lo ritroveremo nei nostri ricordi, e saremo felici di aver condiviso frammenti della nostra vita personale e professionale con lui. Faremo tesoro della sua straordinaria capacità di esser sempre disponibile con tutti, sperando – dopo esserne stati contagiati- di essere contagiosi. Se potessimo, vi abbracceremmo forte… Tutti i docenti e gli amici delle scuole in rete per l’Orchestra Giovanile Regionale