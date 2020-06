In box

Brano composto da diverse sonorità per raccontare il tempo del Covid-19

“Confusione” è il nuovo singolo della Krikka Reggae, gruppo lucano di Bernalda, in provincia di Matera, storica formazione attiva da quasi vent’anni. Una delle band più influenti della scena artistica del Mezzogiorno che ha lavorato Roy Paci, Rocco Papaleo e nomi internazionali come Mr Perfect Giddimani, Jah Sazza, Vibes Corner, Jah Mason, Richie Stephen’s, Echo Minott, Fyah George. “Questa confusione dove ci porterà”, le prime parole di questo nuovo disco, nato con la collaborazione dei salentini del Sud Sound System, nato per raccontare la condizione emotiva di questo momento.

Il brano è stato registrato e prodotto a Matera, presso il Red Bull Studio Mobile, da Andrea “Sollo” Sologni (già al lavoro con Salmo, Ensi, Gomma, Joe Croci, FASK, Calcutta, GDM, Iosonouncane, Cosmo e tanti altri), mixato da Ricky Rinaldi all’Ohm Guru Studio di Bologna con il mastering di Giovanni Versari presso La Maestà Studio. Una canzone che racconta il sentimento protagonista durante questa pandemia: spesso vittime della tv, dei social, di fake news che hanno aggiunto paura e angoscia ad una già difficile situazione emotiva. Il brano è composta da diverse sonorità raggamuffin insieme a synth più contemporanei, con riff di chitarra dal sapore acid e funky proprio come la ragione sociale di questo gruppo nato nel 2001: far incontrare diversi stili musicali, aprirsi alla contaminazione tra le radici del loro sound e le influenze più attuali.

Oreste Roberto Lanza