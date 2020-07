Oggi nel mondo del gioco sono le slot machines a trainare il settore, ma sono le slot online le vere protagoniste

Le slot machines dai casino al mondo online ecco come si sono trasformate.

Le slot machines dalla loro nascita ai giorni nostri sono mutate profondamente seguendo passo a passo lo sviluppo tecnologico e della società moderna. Le prime slot machines risalgono alla fine del 1800 in America, dove furono inventate da un migrante tedesco, ed avevano solo le sembianze delle attuali slot ma funzionavano in maniera completamente differente. Le prime slot machines funzionavano in modo meccanico e si poteva giocare solo su tre rulli con alcune combinazioni di vincita. Oggi grazie alle slot online tutto questo sembra preistoria infatti si è arrivati a giocare fino a 5 rulli e con svariate combinazioni di vincita. Fino ad una trentina di anni fa le slot machines erano presenti solo nei veri casino, poi negli anni novanta assistiamo alla loro diffusione prima nei bar e poi all'interno di sale giochi o sale slot dedicate. Dal loro lancio all'interno dei bar il successo fu immediato tanto da dover regolamentare il mercato delle slot che inizialmente fu primo di qualsiasi regolamentazione. Negli ultimi anni queste regolamentazioni si sono fatte sempre più stringenti e sono stati introdotti negli ultimi anni regolamenti sia comunali che regionali in materia di gioco per le slot machines che ne limitano gli orari di gioco e soprattutto l'ubicazione delle stesse che devono essere ad una certa distanza da luoghi sensibili quali scuole, chiese, caserme, ecc. Ecco che grazie a queste restrizioni le slot online si f anno spazio e conquistano una grande fetta della quota di mercato delle slot machines a livello globale. Scopriamo ora insieme quali sono i punti di forza delle slot online.

Slot online ecco quali sono i loro punti di forza e perché.

I punti di forza delle slot online rispetto alle tradizionali slot machines sono diversi, ma sicuramente i due principali sono l'offerta di gioco e la semplicità con cui è possibile accedervi. Per quanto riguarda l'offerta di gioco le slot online sono inarrivabili anche per i migliori casino reali. Grazie a sofisticati software online è possibile avere a disposizione infinite slot machines tanto da rendersi necessari filtri e ricerche per trovare i propri titoli preferiti. Oggi se si dà un occhio a qualsiasi portale che propone le migliori slot machines online si possono trovare anche un migliaio di titoli senza contare tutti gli altri giochi da casino disponibile come ad esempio la roulette o il blackjack solo per nominarne alcuni. Avere la possibilità di giocare alle proprie slot machines preferite e non a quelle che si trovano in una sala perchè quelle più gettonate del momento è rivelato vincente per le slot online. Se all'offerta di gioco aggiungiamo che per giocare alle slot machines online è diventato semplicissimo ecco che abbiamo trovato la chiave del successo. Oggi infatti per giocare alle slot online basta essere in possesso di un pc o semplicemente di uno smartphone commesso alla rete e grazie ad applicazioni di gioco studiate ad hoc è possibile cimentarsi nei propri giochi preferiti senza dover recarsi in un vero casino oppure alla sala slot/vlt più vicina. L'avvento della rete e la sua veloce evoluzione ha cambiato completamente le regole del gioco ma non solo nel mondo delle slot anche per quel che riguarda altri settori molto importanti come la medicina o le comunicazioni solo per citarne due tra i più importanti. Vedremo solo tra qualche anno se le slot online saranno in grado di sostituire definitivamente le tradizionali slot machines, ma possiamo dire che ci sono tutti i presupposti perché questo avvenga.